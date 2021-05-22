鄧月平（Larine）沉寂近兩年，早前宣佈自組工作室並推出單曲《U》，她承認約滿舊公司向外闖，只想有更大創作自由度，新歌也由她親自填詞。她又自爆歌曲是寫給心儀對象的表白之曲，可惜跟對方現在分隔兩地，事業心重的她暫時亦唔敢諗拍拖，專心發展好事業，不想辜負一班支持她的工作團隊。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 場地：Soil to Soul化妝：Andy Lee (@andy_makeup_) 服裝：土生花(@soiltosoulhk)Larine跟前經理人公司完約後，決定自組工作室，但在疫情下向外闖，她坦承也覺得好擔心，「我希望我嘅擔心係值得，我喺呢5年搵到啱自己嘅團隊，佢哋咁多人陪我去博一鋪，點解我唔試呢！？其實都係小本投資咗六位數，我記得楊天命師傅講過『鄧月平你要洗晒你啲錢，你先至會有錢返嚟』，疫情好多朋友都畀友情價我哋去完成呢件事，好多謝大家咁幫手。」令Larine決意向外闖，最主要原來是希望有更多創作自由，「有時老闆未必明白你，我唔想交行貨，但佢會覺得唔使諗你有個固定形象，你今隻係甜美風，以後10隻歌都係走甜美風，我o依家想講思念之曲，下一首可以講好dark嘅嘢，呢個係自由嘅空間。」愛創作的Larine，今次更為新歌《U》親自填上國語詞，更趁機向心儀對象示愛，「呢隻歌係寫畀我一個曾經好掛住嘅男仔，但佢o依家已經唔喺度，我就覺得呢隻歌係一隻紀念嘅歌嚟，佢唔係我男朋友，佢係我一個鍾意嘅對象（知唔知你冧佢？）佢知，呢隻歌係一個紀念，一個隱喻嘅表白。」她又解釋對象並非香港人，現已離開香港，兩人暫時好難發展，「始終我有嘅工作要繼續，如果要我揀做嘢定拍拖，我會選擇做嘢先，我如果一拍拖就會focus咗個男朋友，唔想辜負咗咁好嘅團隊，後生唔博幾時博呢！？人生有幾多個10年！？我希望今個10年同下個10年會有唔同變化，一路做唔同嘅鄧月平畀大家睇。」