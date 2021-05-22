﻿《廉政行動2022》挑戰扮好人角色 譚俊彥覺得破格：類似《無間道》

譚俊彥昨日出席無線劇集《廉政行動2022》宣傳活動時表示，他在劇中有不少動作戲，並透露自己的角色較破格，表面是好人，但內裏是壞人，類似經典港產臥底題材電影《無間道》！譚俊彥、袁偉豪、蔡思貝、周志康及陳曉華等，昨以劇中造型出席無線劇集《廉政行動2022》宣傳活動。譚俊彥透露，自己在劇中有不少動作戲，今次跟廉政公署合作能到落馬洲拍攝，最開心是能夠到平時未必能去的地方。他又說：「今次的角色較為破格，表面感覺是好人，但內裏其實是壞人，類似電影《無間道》。」蔡思貝怕跑戲搞到抽筋蔡思貝就笑言，今次要演最擅長的跑戲，皆因開場要追小巴又穿梭小巷，她亦擔心要在大熱天時拍攝，皆因自己近期體能不在最佳狀態，又驚會抽筋，看過劇本後覺得要操練一下！袁偉豪與蔡思貝在劇中是青梅竹馬，但並非有感情線。談到戲中有不少動作戲可需操身形？剛踏入40歲的他坦言早前吃過幾餐生日飯後已停約飯局，亦回復早睡早起及吃得少的習慣。問到可需騷肌？袁偉豪說：「冇喎！不排除突然間想會有啲。」陳曉華「黑帶」派用場陳曉華和周志康於劇內有不少跟蹤、追逐及潛伏戲份，更有喬裝及扮飲醉的情節。早前考獲跆拳道黑帶的陳曉華笑言可大派用場，若拍動作戲可以盡量用她，「今次最開心可以化淡妝，炎熱天氣下開工無咁易溶妝！」有指吳業坤晒與ViuTV男團ERROR成員193（郭嘉駿）的合照而被飛出劇組，並由周志康頂替演出，周志康聞言道：「係咩？冇聽過！套劇都接咗一段時間。（執二攤？）唔介意，可以執佢二攤都開心！」