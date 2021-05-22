﻿新田真劍佑確診前 拖女友東京「播毒」

現年24歲、千葉真一的兒子新田真劍佑，原定本月14日赴美拍攝新作，但臨起行確診新冠肺炎被逼取消行程，據指他休養4日後檢測已呈陰性。據《FRIDAY》報道，新田在本月12日和女友岡本奈月在東京銀座約會逛街，被攝得口罩沒遮蓋鼻孔的相片，他當日亦曾到原宿和港區「播毒」。新田在去年5月被爆漠視疫情和防疫指引，與女友及山田孝之到沖繩旅行，期間他亦無戴口罩。新田的女友身份早前亦揭盅，原來是曾拍《NANA世上的另一個我》的失婚息影女星岡本奈月，她比新田年長7歲。圖：網上圖片