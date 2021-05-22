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﻿熊田曜子遭掌摑 老公涉家暴被捕

2021-05-22 列印
■熊田曜子性感形象深入民心。
■熊田曜子再設個人頻道搵真銀。
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　　日本性感寫真女星熊田曜子在2012年跟圈外老公結婚後，先後誕下三位女兒，昨日驚爆她因被老公家暴報警。據傳媒報道，日本警方指熊田和老公深夜發生口角，她多次被老公掌摑及被踢身體，幸好她未有嚴重受傷，其夫被捕後獲保釋候查。

　　現年39歲的熊田為人母後仍保持火辣身材，繼續出寫真集，不時在社交網分享生活點滴及開設網上頻道吸金。有指其夫前年3月辭去廣告公司工作「食軟飯」！



圖：網上圖片
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