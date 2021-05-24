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羅霖拍賣翡翠頸鏈　望多些錢傍身

2021-05-24 列印
■羅霖希望將翡翠頸鏈拍賣，底價七位數字。
■羅霖應陳昭昭邀請，出席收藏品博覽會。
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　　羅霖昨日獲陳昭昭邀請出席藝術及收藏品博覽會，特意從內地回港支持的羅霖將珍藏的翡翠頸鏈拿出來拍賣，底價七位數字，她指現在經濟不好，加上開支大，母親早前做完肝癌手術後，康復進度麻麻，故希望多些錢傍身，又說早前內地工作機會多，曾有傳媒公司要求她留在內地一年工作，但她婉拒了，「香港工作機會又少，但我想在香港照顧媽咪，所以都幾兩難，之前在珠海工作患急性腸胃炎要入院，又屙又嘔，一日瘦了5、6磅，幸好都有朋友照顧我，當時好想有個膊頭挨下，朋友都好熱心，說要介紹男仔給我認識，我都覺得在內地找另一半會比較易。」



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