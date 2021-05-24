  • 2021年5月24日 星期一
  • 28º
  • 85%
熱門： 回港易爆眼少女大埔屋邨賀錦麗陳偉琪

日報新聞 > 娛樂

惠英紅難忘與千語吵大鑊

2021-05-24 列印
■惠英紅與千語的對手戲好有火花。
Previous Next

　　惠英紅及吳千語在新片《一路瞳行》中飾演母女，並找來去年獲得十大傑青的90後失明女高音蕭凱恩獻唱主題曲，MV中穿插着紅姐、吳岱融飾演的失明父母、陪伴着女兒吳千語成長的畫面，最後一家三口在雨中擁抱的畫面更是令人動容。紅姐表示第一次看MV時感動不已非常：「由音樂、歌聲、歌詞到畫面都好感動人心！我特別喜歡跟千語嘈交，她衝入房扯爛所有錄音帶的一場，拍攝時已經很有火花，很有被傷害及傷心的感覺。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd