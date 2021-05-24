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Jeannie搵男友要似C朗

2021-05-24 列印
■Jeannie做一日店長十分稱職。
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　　曾演出ViuTV短劇《YOLO的練習曲》的Jeannie，由於外貌酷似韓國女團Twice成員周子瑜，被網民力捧為「港版周子瑜」。昨日Jeannie到實惠Megabox分店擔任一日店長，原來女神都鍾意睇波，更在現場與一眾粉絲球迷分享睇波心得，氣氛熱鬧。Jeannie坦言鍾情葡萄牙球星C朗拿度，對偶像的顏值同身形表現出心心眼，更希望另一半要如C朗一樣內外兼備；雖然顏值重要，但原來Jeannie亦好欣賞C朗的鬥志。



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