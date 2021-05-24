陳家樂祝福舊愛榮升媽咪 余香凝誕6磅半B女 爆同爸爸餅印一樣

余香凝榮升媽咪，昨日在社交網分享「一家三手」合照，宣佈女兒Clare出世、重6磅半，並高呼：「好開心！」更忍不住連聲稱讚BB。她稱因一直很擔心BB的體重，現在總算放心了，還放下另一擔憂，就是BB已經有眼眉毛，不像自己眉毛少，而且很靚女、跟爸爸一個餅印。
余香凝又表示要嘉許BB，事關BB很乖，在醫院期間好配合媽媽，很快就有母乳，並且除了肚餓之外都不會喊，因此在醫院每三個小時起身餵一次奶也很值得。她又提到當媽後的心情說：「終於真正明白咩叫心肝寶貝，BB一喊就好擔心會唔會身體有不適？有次還跟住BB喊，好多朋友話放鬆啲，因為會擔心成世，自己也感覺到成世擔心嘅感覺，以後真係要好好愛錫媽媽！」
家樂與連詩雅感情穩定
余香凝舊愛陳家樂昨日與張曦雯一齊出席活動，對於余香凝產女喜訊，家樂即公開恭喜對方，希望對方生女後開心，但問到他可會傳短訊恭喜？家樂就尷尬表示不想打擾，大家各有生活，至於自己何時結婚生仔則隨緣。談到有報道指他與女友連詩雅正冷戰，家樂說：「不知怎答，太無聊，太多虛構。總之我生活愉快、工作順利。（是否你想低調，她想高調？）沒聽聞有人想高調。（拍拖不講可能又導致再次分手？）總之好穩定。」
此外，張曦雯曾參演的節目《三日兩夜》，最近被YouTube頻道「女神channel」上載了片段，但片段封面與《ERROR自肥企画》的宣傳圖片相似而被指抄襲並下架，她更成箭靶被網民追擊，曦雯稱不覺自己被罵，笑言寧談男友也不談抄襲事件。