陳家樂祝福舊愛榮升媽咪 余香凝誕6磅半B女 爆同爸爸餅印一樣

27歲余香凝去年驚爆未婚懷孕，11月與比她大13歲的證券界男友陸政渡註冊結婚，12月就宣佈有喜，懷孕期間不時在網上晒恩愛及分享大肚孕照，昨日余香凝在網上公開「一家三手」的合照宣佈榮升媽咪。舊愛陳家樂同日出席活動，大方送祝福，但因各有生活，他講明不會私訊道賀。余香凝榮升媽咪，昨日在社交網分享「一家三手」合照，宣佈女兒Clare出世、重6磅半，並高呼：「好開心！」更忍不住連聲稱讚BB。她稱因一直很擔心BB的體重，現在總算放心了，還放下另一擔憂，就是BB已經有眼眉毛，不像自己眉毛少，而且很靚女、跟爸爸一個餅印。余香凝又表示要嘉許BB，事關BB很乖，在醫院期間好配合媽媽，很快就有母乳，並且除了肚餓之外都不會喊，因此在醫院每三個小時起身餵一次奶也很值得。她又提到當媽後的心情說：「終於真正明白咩叫心肝寶貝，BB一喊就好擔心會唔會身體有不適？有次還跟住BB喊，好多朋友話放鬆啲，因為會擔心成世，自己也感覺到成世擔心嘅感覺，以後真係要好好愛錫媽媽！」家樂與連詩雅感情穩定余香凝舊愛陳家樂昨日與張曦雯一齊出席活動，對於余香凝產女喜訊，家樂即公開恭喜對方，希望對方生女後開心，但問到他可會傳短訊恭喜？家樂就尷尬表示不想打擾，大家各有生活，至於自己何時結婚生仔則隨緣。談到有報道指他與女友連詩雅正冷戰，家樂說：「不知怎答，太無聊，太多虛構。總之我生活愉快、工作順利。（是否你想低調，她想高調？）沒聽聞有人想高調。（拍拖不講可能又導致再次分手？）總之好穩定。」此外，張曦雯曾參演的節目《三日兩夜》，最近被YouTube頻道「女神channel」上載了片段，但片段封面與《ERROR自肥企画》的宣傳圖片相似而被指抄襲並下架，她更成箭靶被網民追擊，曦雯稱不覺自己被罵，笑言寧談男友也不談抄襲事件。