《調教你MIRROR》預告曝光 花姐點評鏡仔：佢哋好幸福

ViuTV節目《調教你MIRROR》將於6月7日晚首播，任導師的梁祖堯（阿祖）前晚在社交網站上載預告片，由MIRROR經理人黃慧君（花姐）與阿祖的車廂對話作串連，當中有花姐點評一班鏡仔的說話，包括「簽完佢返嚟，的確有好多缺點嘅」、「好多人單飛啦，我覺得佢會擺單飛做第一位，MIRROR做第二位」、「點呀，你可唔可以有啲上進心呀？」、「佢係優柔寡斷，佢發返我脾氣，就覺得我點解話佢黑面」、「其實佢哋係好幸福嘅，冇經歷過究竟出面原來做新人咁慘㗎？」由於MIRROR是在演唱會前到梅窩拍攝，只見他們拖着疲累的身軀出發，「大叔CP」Anson Lo與Edan挨着睡覺「派糖」；姜濤亦靠着最有媽媽Feel的Jeremy熟睡；Jer的披頭散髮睡相亦有入鏡，令一眾鏡粉期待不已！此外，ViuTV再搞另類選美真人騷《造美人》，16強佳麗照片曝光後吸引大批網友留言「食花生」。當中不少佳麗有大肚腩、水桶腰、粗髀、平胸等，更有部份參賽者直認曾後天「加工」，包括割雙眼皮、隆鼻及打肉毒桿菌等，噱頭十足！