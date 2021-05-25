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李光洙錄最後一集《RM》 獲母親送波波打氣

2021-05-25 列印
■李光洙將退出《RM》，宋智孝在節目中表示很愛他。
■光洙最後一日拍《RM》，母親送氣球打氣。
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　　韓國長壽綜藝節目《Running Man》（RM）元老成員之一的李光洙，去年因車禍導致右腳踝骨折，至今仍接受治療，由於要拍攝《RM》令他很難完全康復，因而早前宣佈決定離開《RM》，令觀眾大感不捨。昨日光洙最後一次錄影《RM》，其母親送上氣球為兒子打氣，上面寫着：「辛苦了，兒子。11年來都感謝你，以後的人生也要加油。」溫馨又感動。

　　前日播出的一集《RM》當中，宋智孝要在畢彼特與光洙之間二選一，她竟笑言光洙夜晚會漏尿，字幕中還寫着：「最後也要帶給光洙傷害。」但智孝說了一句：「沒有啦，光洙，姐姐很愛你。」觀眾表示十分感動。



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