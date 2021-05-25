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打高爾夫球結緣 李昇基李多寅秘戀半年

2021-05-25 列印
■李昇基被拍到揸車接送女友。
■李昇基被爆與女星李多寅拍拖，並已見家長。
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　　韓國男星李昇基曾與少女時代成員允兒（另譯潤娥）拍拖，二人於2015年分手後，他都沒公開過新戀情。昨日李昇基被爆與劇集《Alice》的28歲女星李多寅拍拖。李多寅的事務所回應稱，二人約在半年前開始發展，希望大家給予溫暖的支持。有韓媒指，二人因同樣愛好打高爾夫球而結緣，拍拖已近一年。

　　韓爆料媒體《Dispitch》昨日刊出了李昇基駕車接女友李多寅的照片，二人先去打高爾夫球，之後李昇基帶着女友去江原道見其外婆，似乎已見家長。李多寅出身自演藝世家，母親是《大長今》中扮演崔尚宮的甄美里，胞姊則是女星李侑菲。



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