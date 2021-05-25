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AK自爆叫唔郁姜濤做運動

2021-05-25 列印
■AK笑言做完演唱會後狂打邊爐。
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　　MIRROR成員江𤒹生（AK）昨日拍攝宣傳片，他透露完成演唱會後放肆了個幾星期，狂打邊爐，猶幸腹肌仍在。AK自爆會約隊友做gym，但最叫唔郁是姜濤，而Jeremy就行動力低。問到Ian話遺憾無份騷肌，AK表示：「原本他有份騷㗎，只是調了rundown才取消，其實Ian都好鍾意露。」

　　此外，談到姜濤近日在社交網站放負，AK表示希望大家給姜濤時間及空間去消化與沉澱，「咁細個小朋友要面對這些難關不容易，所以大家都明白。」



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