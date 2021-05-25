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韓藝瑟開直播反擊涉毒傳聞

2021-05-25 列印
■韓藝瑟開直播，發火鬧爆料的記者。
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　　韓國女星韓藝瑟早前公開新戀情，據指其男友是比她少10歲，曾參演話劇的柳成宰。日前有記者爆料，指柳成宰曾任職牛郎，韓藝瑟其後鬧爆作故仔，但該記者咬着她不放，再指她是前年於BIGBANG前成員勝利夜店中涉毒的女星。

　　前晚韓藝瑟進行網上直播反擊，追問該記者為何要這樣對她，更稱：「是否想我退出演藝界？是否很討厭我呢？如果你損害了我的名譽，是否會向我賠償？你想在法庭見嗎？」她又對男友受到攻擊而感抱歉。



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