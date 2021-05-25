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楊受成探班打氣 搶先欣賞戲肉 華仔偉仔《金手指》大鬥演技

2021-05-25 列印
■英皇集團主席楊受成博士親臨探班，與兩大影帝劉德華及梁朝偉合照留念。
■楊受成探班「萬歲」，胡子彤、岑珈其、何啟華、徐浩昌和楊天宇等開心不已！
■阿Sa和任達華歡迎老闆楊受成前來探班。
■監製黃斌向楊受成介紹重金打造的廠景佈置。
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劉德華及梁朝偉兩大影帝相隔18年後，在英皇電影斥資逾3.5億拍攝的矚目大製作《金手指》再度合作，英皇集團主席楊受成博士甚重視攝製過程，連訪兩大場景探班，為台前幕後打氣，並搶先欣賞到華仔和偉仔大鬥演技！

劉德華及梁朝偉兩大影帝相隔18年後，在英皇電影斥資逾3.5億拍攝的矚目大製作《金手指》再度合作，英皇集團主席楊受成博士甚重視攝製過程，連訪兩大場景探班，為台前幕後打氣，並搶先欣賞到華仔和偉仔大鬥演技！

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