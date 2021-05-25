  • 2021年5月25日 星期二
  • 28º
  • 86%
熱門： 回港易爆眼少女大埔屋邨賀錦麗陳偉琪

日報新聞 > 娛樂

跌傷腦出血急開顱 72歲甄珍手術成功出院

2021-05-25 列印
■甄珍當日受傷以為只是皮外傷，經磁力共振檢查才知腦出血！
■甄珍憑《緹縈》首膺亞太影后。
■章立衡是甄珍和前夫劉家昌的兒子。
■甄珍另一位前夫是謝賢。
Previous Next

　　現年72歲、曾經憑《緹縈》及《冬戀》兩奪亞太影后的甄珍（本名：章家珍），昨日傳出月前在港跌倒致腦出血，要入院接受開顱手術，並已康復出院。

　　據悉，甄珍是在2月初用手機期間突然見暈，臉部跌撞木沙發致瘀青，她初時以為只是皮外傷，後來醫生為她照磁力共振詳細檢查，發現她的腦部有積水和流血，即轉介腦神經外科治療，傷勢嚴重到即日就要入院接受手術！



　　甄珍在醫院期間有兒子章立衡（前名：劉子千）陪伴照料，據悉她的開顱手術範圍由前額到後腦，過程雖然驚險，但手術終告順利成功完成，她留醫10天後已低調出院，並將於6月回院覆診。甄珍透露，因疫情關係，不欲親友和影迷費心，故未有對外透露跌傷入院開刀。圖：網上圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd