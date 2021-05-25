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醜聞纏身突離NMB 20歲橫野堇疑遭炒魷

2021-05-25 列印
■橫野堇身材出眾，疑因醜聞退出NMB。
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　　日本組合NMB48上位好身材成員、現年20歲的橫野堇，早前被爆一腳踏兩船，被攝得先後與關8成員橫山裕及福本大晴兩位尊尼旗下藝人出入酒店！橫野堇自被揭醜聞後未現身NMB活動，她在前晚突然在社交網宣佈即時退出NMB，並因退隊向Fans道歉，但未有說明原因，有Fans就估計她是因醜聞纏身而遭炒魷！

　　此外，現年27歲的成田凌，被揭日前在日本政府因疫情宣佈「緊急事態宣言」下，違規在食店晚膳及飲酒，事務所指已對他發出警告，他正在反省。



圖：網上圖片
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