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打齊兩針「復必泰」 袁偉豪盼確診數清零

2021-05-25 列印
■袁偉豪笑住晒打針位置。
■袁偉豪展示針卡證已接種兩針。
■袁袁偉豪日前獲老婆張寶兒陪慶生。
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日前踏入40歲的袁偉豪，昨日在社交網貼出臂上貼了膠布的照片及接種「復必泰」疫苗的打針紀錄卡，他留言說：「已經完成兩針了，為了自己，家人和大家的健康，大家快啲去接觸（種）疫苗，為了未來，這一步大家要攜手向前。」身體力行呼籲接種疫苗，並希望確診數字「清零」！圖：網上圖片

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