「嘉頓新抱」兼珠寶設計師張王幼倫（Michelle），成立多年的「領賢慈善基金」（FIF） 將與「法國五月藝術節2021」攜手舉辦《牛牛與貝樂安—希望與和諧雙琴合奏》，更邀請米芝蓮二星食府創辦人兼行政總廚劉韻棋（Vicky）聯同另外三位廚師炮製中法特式菜譜。 Michelle坦承在疫情下搞活動有一定難度，但相信跟今次大會主題一樣，只要抱着「希望與和諧」，就能順利完成。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 場地：香港君悅酒店Michelle坦承這3年搞慈善活動面對着前所未有的挑戰，壓力特別大，但她依然好有信心，「相信積極唔好放棄，上天會幫我哋，今年又係唔同挑戰，唯有諗辧法可以做到為止，喺疫情之下，大家最緊要安全第一，係有一定難度，但唔係話做唔到，大家小心行事依足法例，都可以做得到，大家最緊要一條心去做好件事，今次唔諗籌款目標，順利完成就好感恩啦！」Michelle由去年已開始構思，今次更會跟「法國五月藝術節目2021」合作，「法國五月藝術節其中一個項目係我哋『領賢』贊助，邀請咗牛牛同來自法國的大提琴家貝樂安合奏，係一個中法嘅合作，另外，喺我心目中廚師都係藝術家，今次仲請咗包括：米芝蓮二星食府『Tate Dining Room』創辦人兼行政總廚Vicky Lau、米芝蓮二星食府『Écriture』行政總廚 Maxime Gilbert，同埋美心副總廚師胡育明師傅及鄧亮洪師傅，設計結合咗中法嘅菜式出嚟。」Vicky補充說：「喺構思過程，要做到中法合璧，所以加咗啲中菜元素，譬如用咗陳皮，同埋主菜牛面頰肉都加咗XO醬同埋用燉嘅方法。」講到跟演奏家牛牛合作，Michelle笑指看着對方成長，「佢10歲同我哋慈善晚宴合作就識佢，到佢14歲我哋喺英國搞活動佢都有出席，o依家佢廿四歲，睇住佢成長好有滿足感，佢好謙虛同好學，係個好好學習嘅對象。佢到時仲會演奏首次作嘅曲《希望》，首歌同我哋今年大會主題『希望與和諧』好貼切，疫情下大家更加需要，喺困難中搵到希望。」