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陳嘉慧擔正有壓力 「第一次」益胡鴻鈞

2021-05-26 列印
■曾在日本留學的陳嘉慧，不時在社交網分享文青Feel靚相。
■胡鴻鈞預告將獲得陳嘉慧的熒幕初吻。
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　　陳嘉慧（Erica）及胡鴻鈞（Hubert）昨日齊出席新劇《愛上我的衰神》（暫名）的拜神儀式，Hubert笑言奪去Erica「第一次」做女主角的演出深感榮幸，希望能令她留下美好回憶，更預告會得到女方的熒幕初吻，但只是含蓄的「意外之吻」。問到有否牀戲？他笑說：「應該是監製最想跟她拍牀戲，每次見到我都問Erica喺邊？」Erica坦言首擔大旗有壓力，會不時追問導演及監製意見。



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