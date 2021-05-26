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首部4K粵劇全景聲電影 《白蛇傳．情》6‧3上映

2021-05-26 列印
■《白蛇傳．情》畫面呈現中國繪畫藝術風格。
■《白蛇傳．情》為觀眾帶來結合革新特效的古典奇情故事。
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　　英皇電影發行、張險峰執導、獲獎無數的首部4K全景聲粵劇電影《白蛇傳．情》，沿用舞台版粵劇班底，國家一級演員曾小敏、文汝清領銜主演，將於下月3日在港上映。

　　《白蛇傳．情》融入中國繪畫藝術風格，特效鏡頭佔全片九成以上！為追求極致的東方美感、震撼的視覺效果，雲集中國、澳洲及紐西蘭頂尖特效團隊製作特效，將經典橋段以奇幻效果呈現。張險峰指該片在畫面上融入宋代美學的簡約、留白及氣韻，在傳統戲曲精髓注入東方美學意境。



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