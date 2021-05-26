難忘深圳隔離期滿 黃宗澤吳卓羲出關抱泣

邵氏網劇《廉政狙擊》昨日舉行開鏡拜神儀式，黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、胡定欣、王浩信、蔡思貝和譚俊彥等演員均有出席。邵氏和無線同期開拍廉署題材劇集「鬧雙胞」，蔡思貝和譚俊彥均有份演出，蔡思貝坦言看劇本時有混淆角色名！黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）繼《飛虎》系列後，再合作拍攝邵氏網劇《廉政狙擊》，他們表示多次合作，但不會嫌棄對方，現時有工作已很開心。他們早前在深圳隔離檢疫期間住在樓上樓下，為見一面要將頭伸出窗外！笑指他們竟如此「癡纏」，黃宗澤笑言「出關」時更開心到相擁而泣呢！吳卓羲笑謂不會發展HeHe，看過他們花邊新聞的人都不會相信！黃宗澤在劇中飾演ICAC人員查案，不需要打生打死，動作戲就交給演重案組警察的王浩信。吳卓羲則飾演有錢律師，近日天氣炎熱，他拍攝時經常濕透！問到會否帶備底褲替換？他竟口快快說自己平時不穿底褲！邵氏無線同期拍廉署題材劇蔡思貝和譚俊彥在《廉政狙擊》及無線新劇《廉政行動2022》均飾演ICAC人員，譚俊彥說劇本完全不同，不會混亂；思貝在邵氏網劇是齊陰髮型，角色鬼馬活潑，《廉政2022》的角色則較男仔頭。問到會否拍到「精神分裂」？思貝說未試過兩部劇疊住拍，看劇本時會混淆角色名，要時間適應；譚俊彥就笑言多年來都慣了「精神分裂」！胡定欣簽約邵氏後有份演《廉政狙擊》，她在劇中的角色成長背景複雜，更因意外斷腳要裝義肢，她看劇本時亦看到哭。王浩信就有很多查案捉賊及動作戲，最驚險一場追賊戲，他要從五樓跳落街，他會看情況，盡量親自上陣拍攝。