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33C孫慧雪豪晒減磅成果

2021-05-26 列印
■孫慧雪晒泳照成功吸Like。
■孫慧雪努力減磅成果明顯。
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　　現年38歲已為人妻兼人母孫慧雪，昨日在社交網分享三點式泳照，粉絲紛按讚支持！

　　炎夏難免要着泳衣，孫慧雪早前努力減磅，成功在1個月內減去4磅！當然要炫耀一下努力的成果，穿上三點式性感泳衣豪晒33C上圍，她道：「夏天到啦！要努力拜拜脂肪！」並說樂於分享輕鬆減磅的方法呢！

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