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陳欣妍拍咀戲 先向男友備案

2021-05-26 列印
■陳欣妍憶述拍咀戲經過。
■新片《我的印度男友》昨晚舉行首映禮。
■沙律怕與男友合照會喧賓奪主。
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　　新片《我的印度男友》昨晚舉行首映禮，女主角陳欣妍透露，她在片中與男主角成家宏在的士上有Goodbye kiss戲份，更是由她做主動，因拍攝時間緊逼，當時要一Take過完成，事前她有向男友備案。陳欣妍坦言這次是自己和男主角的「銀幕初吻」！

　　有份演出該片的「沙律」張沛樂，獲男友吳保錡捧場打氣，當記者要求兩人拍合照時，他們均推卻，保錡說：「唔好喇，我嚟撐場啫。」隨即閃人；沙律稱拒絕合照是想尊重電影首映禮，避免搶鏡。

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