髮型：Keith [email protected] Trinity(Shirley) 化妝：Ada Ling(Shirley)
服裝：indiindia.hk(Shirley)、H&M(Karan) 場地：R One Space御一空間
由於是初次合作，Shirley見Karan比較cool，唯有做主動，「佢唔笑個樣好cool，但原來只係怕醜，比較慢熱，拍拍吓有日拍外景喺個島上面，我就問佢情史初戀嗰啲，傾完偈我哋就熟咗啦！」
Karan經常講廣東話，但面對戲中廣東話對白，他一樣呻難，「我同家姐、細佬會講廣東話，父母就講印度文，同印度朋友講印度文同英文，同香港朋友講中文同英文。我識睇少少中文，劇本我會睇咗英文再睇中文，叫埋朋友幫我錄音，我再寫拼音背，都用咗好多時間。（邊句對白特別難？）家有一老如有一寶，係喬寶寶幫咗我！」在片場Shirley和喬寶寶都是他導師，特別戲中爸爸喬寶寶會當他仔來照顧，「佢會話畀我聽應該點樣講，自己怕醜，佢叫我唔好咁怕醜，『得㗎啦，爸爸喺度呀！』」
Shirley最初得知去印度拍外景勁興奮，可惜最終因疫情，連去當地宣傳都有困難，令她好失望，「o依家都未知印度幾時上，或者喺院線定喺線上睇，因為當地疫情好嚴重，就算上得院線都唔會係短期內嘅事，所以未知佢哋計劃係點。我本身諗住着套好靚嘅印度衫，喺好靚嘅景擺吓甫士跳吓舞，我係好想做，但係去唔到，我係諗住去打卡同埋食嘢，希望下次有機會啦！」Karan爆Shirley因該片在印度已有好多fans，Shirley興奮話：「我收到好多印度電影嘅casting，我真係好想好想去，但係o依家去唔到囉！」叫Karan幫她做經理人，怎料Karan竟露出個嫌棄樣，「我幫你做經理人，我仲點做演員呀！」