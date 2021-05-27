  • 2021年5月27日 星期四
  • 31º
  • 74%
熱門： 機票血月屯馬線深田恭子爆眼女

日報新聞 > 娛樂

稱懷着好感了解中　李昇基開腔認戀李多寅

2021-05-27 列印
■李昇基發聲明認新戀情，但希望外界不要胡亂猜測。
■李多寅在戀情曝光當日已率先認愛。
Previous Next

　　34歲韓國人氣男星李昇基日前爆出新戀情，與劇集《Alice》的28歲女星李多寅秘密拍拖近一年，並指已見家長。李多寅在戀情曝光當日已立即承認戀情，但李昇基到昨日才透過事務所認愛。李昇基剛離開了效力18年的Hook娛樂，轉投Human Made，昨日透過新事務所表示：「李昇基與李多寅懷着好感互相了解中，對於有些未經確認而盲目猜測的報道，希望大家保持克制，以溫暖的目光支持他們。」

　　有指李昇基去年底在首爾城北區以約4,000萬港元買下一座兩層高的住宅，被外界懷疑好事近，但聲明中所指的盲目猜測就是他否認買樓結婚傳聞。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd