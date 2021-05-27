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周杰倫中環騷驚現假飛

2021-05-27 列印
■周杰倫演唱會出現假飛。
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　　《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2021香港站》將於8月於中環海濱活動空間舉行六場演唱會。主辦寶輝娛樂老闆謝嘉豪，昨日舉行緊急記者會，公開展示損毀的演唱會門票，指市面已有假票發售，強調現場好多重分辨門票關卡，呼籲歌迷以正途購票，以免不必要損失。問到可會加場？謝嘉豪說：「如果辦得成，我會同周生講吓，要同佢商量。周生開幾多場都當然會有人睇，但佢應該想保持演出水準，因為夏天都辛苦。」



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