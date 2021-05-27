安祖蓮娜爭撫養權入稟換法官

安祖蓮娜祖莉與前夫畢彼特就五名未成年子女的撫養權問題對簿公堂，昨日有報道指她再度入稟要求取消撫養權案法官John Ouderkirk的資格，她不滿John拒絕讓其滿14至17歲的子女上庭作證，以及忽視她提交關於子女安全的證據。安祖蓮娜去年已入稟要求換法官，因John被指跟畢佬的律師團隊有商業往來。畢佬的律師就反擊指，John在過去六個月，以公正的方式進行訴訟程序，並在聽取了專家和證人的供詞後達成了初步裁定。