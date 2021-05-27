MIRROR成員呂爵安（Edan）近日捲入曾出軌風波，其舊愛Stephanie回覆網民時疑大爆Edan曾「派帽」，有網民指他涉在讀大學時私訊撩「SP」(性伴)。Edan昨於社交網留言回應事件，稱不澄清不回應私人及過去感情事，亦不希望影響任何人。圖：網上及資料圖片呂爵安（Edan）是其中一位MIRROR人氣成員，乖乖仔形象深得粉絲支持，DJ小儀亦爭認「正印」，森美亦笑言封他做「女婿安」！Edan初入行時曾有一位交往三年、有「港大女神」稱號的女友Stephanie，兩人在前年分手，雙方各在社交網宣佈和平分手。Stephanie在分手時也稱會支持Edan追夢，但提到如知他「掛住媾女」會「爆他大鑊」。她近日在社交網透露將結婚，卻不滿有網民Tag了Edan，故留言道「不如尊重埋我，其實戴完帽都唔會想理佢感受。」疑爆舊愛曾對她不忠。隨即有網民質疑女方博出位，叫她拿出證據。另有人指Edan讀大學時是「渣男」，網上更瘋傳有人私訊撩SP的露骨對話截圖，是真是假眾說紛紜。肥仔@ERROR與初戀女友分手Edan昨日在社交網限時動態留言道：「知道有關自己嘅事情被討論中，私人同過去嘅感情事，我認為我唔應該作出任何澄清或回應，因為我唔希望會影響任何人！希望大家畀多啲空間事件中嘅人，停止對佢（或佢哋）嘅騷擾。」又說會繼續專注工作。Edan發文後，Stephanie即發文道：「要講嘅佢已講晒，其實各自開始咗新生活，唔希望再有人專登嚟提起，未來見一個刪除一個。」另外，ERROR成員肥仔（梁業）早前接受訪問時，曾透露希望事業有成才迎娶拍拖8年的初戀女友阿芬，但女方昨日突然在社交網留言透露已和肥仔分手，她寫道：「對不起，我已和梁業分開了……因了解而分開其實也算是在感情路上最好的結果，我倆彼此也會在心裏互相好好祝福」，她亦希望粉絲繼續支持肥仔和支持ERROR！