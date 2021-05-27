Coffee母子檔拍廣告 酬勞加碼

林芊妤（Coffee）昨日為澳洲香薰限定店擔任開幕嘉賓，她笑言日前帶兒子翟德彥（伯伯）逃學拍廣告！Coffee提到廣告商擬邀其夫及兒子一同拍攝，她初時拒絕，廣告商安排演員扮其夫及兒子，她卻不習慣，最終讓自己的兒子參演。談到有否加酬勞？Coffee笑說：「咁梗係有啦！」她坦言伯伯可偶爾參與拍攝，小朋友學業為重，做童星就不考慮了。談到收入是否比丈夫多？Coffee表示其夫的收入是來自學識和專業，自己的收入是來自大家的喜愛，夫妻不用作比較。Coffee亦透露已調理好身體，並已開始造人「計劃」呢！圖：網上圖片