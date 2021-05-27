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38歲深田恭子 突宣佈停工養病

2021-05-27 列印
■恭子被指因壓力過大而不適。
■恭子日前出席活動時表現如常。
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　　現年38歲的深田恭子今年是入行25周年，昨晚突然宣佈因健康問題暫停演藝活動，恭子日前精神奕奕現身代言活動，突然停工令外界紛感意外。恭子所屬的事務所發聲明表示：「深田恭子由去年春天開始經常感到不適，今月被醫生診斷為患上『適應障礙』，由於治療為優先考慮，所以她將會停工休養。」恭子亦辭演新劇，而主演的新片《雷朋的女兒劇場版》將於10月上映。

圖：網上圖片

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