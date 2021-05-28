唱《我的印度男友》電影主題曲 旨呈認《造星》帶挈機會多形象好

旨呈（鄺旨呈）自從去年參加《全民造星III》後知名度大增，他亦承認參賽令自己轉變好大，多了很多不同嘗試，好似有機會演繹港式Bollywood電影《我的印度男友》主題曲《印度咖喱因乜呢》，他更想憑歌曲踏上香港金像獎舞台現場演繹。現代美容太子、富二代出身的旨呈，坦承以往會有人戴有色眼鏡看他，認為他只為出名，但他相信憑努力終會被認同。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 場地：R One Space御一空間今次歌曲由印度製作人寫曲，旨呈認為是個好大嘗試，「唱完出嚟又好過癮，加埋導演個MV，如果我早啲參與到，咪喺入面跳埋舞囉！o依家好期待，我叫導演盡量令多啲人睇呢套戲，將我哋呢套港式bollywood電影推上金像獎，我就有機會喺舞台上面唱一次live畀大家聽。」有今次機會，旨呈承認絕對跟《造星》有關，更認為節目帶給他不少收穫，「好想多謝《造星》佢哋，如果冇呢個節目同呢個製作團隊，唔會有o依家呢個旨呈，呢個節目後，接二連三有唔同嘅綜藝機會出現，揸巴士（《學神出沒注意》）係強尼搵我，好多謝佢畀呢個機會我，我俾人foul第二日佢就搵我，揸巴士中間就收到ERROR（《ERROR自肥企画》）製作組邀請，成件事好amazing，我有同佢哋一齊計劃點樣去懲罰。每樣嘢都係因為《造星》開始，好感恩呢個節目畀咗咁多嘢我。」《造星》不但令旨呈有不同嘗試，最重要令外界對他開始改觀，「始終我嘅身份，如果人哋認識我係一個富二代，你間美容院又曾經有一啲唔同嘅故事，會用一個有色眼鏡去睇，呢個人係發緊明星夢，只係想出名，做嘢出位，啲人見到你會笑晒口，但背後其實係取笑緊你，我已經接受咗，知道一直以嚟都有呢樣嘢，所以我一直用一個心態去面對，我堅持總之你肯努力，乜都親力親為做，終有一日啲人唔係咁樣睇你，我發覺呢幾十年嚟不停咁樣做，慢慢有啲人改變，咁又真係未玩音樂之前嘅旨呈，都真係有一段時間係好食懶飛，或者掛住玩，o依家個人醒咗做好自己先，實會有人欣賞。」