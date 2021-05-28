  • 2021年5月28日 星期五
  • 30º
  • 78%
熱門： 10.1集結黎智英屯馬線放假攻略林鄭月娥

日報新聞 > 娛樂

感動香港終於有新偶像被熱捧 ﻿Ben Sir拒做「廢老」﻿﻿支持創新﻿

2021-05-28 列印
■作育無數英才嘅Ben Sir一向眼光獨到，他好欣賞姜濤、「折骨Ben」、ERROR、MIRROR等呢班充滿熱誠及幹勁嘅年青人。
■Ben Sir開咗《戲B》YouTube頻道，之前搵嚟「寒流女」Annabelle合作《Channel原來需要女》。
■Ben Sir話姜濤除咗靚仔仲跳得又唱得，性格亦好。
■《ERROR自肥企画》爆紅卻受人批評，Ben Sir表示人紅是非多！
■最近Ben Sir跟傅嘉莉合作拍緊TVB外判新劇《凶宅清潔師》，劇中佔戲都唔少。
■MIRROR演唱會咁勁，Ben Sir睇片都感受到氣氛。
■舞王「折骨Ben」(趙祥誠)謙稱有好多地方唔夠好，更向Ben sir承諾會努力。
Previous Next

　　53歲嘅歐陽偉豪（Ben Sir）拒做「廢老」，近年更開《戲B》YouTube頻道成為網絡紅人。Ben Sir表示撐硬ViuTV呢班年青人：「呢班人真係紅，要包容呢啲娛樂文化，點樣去蕪存菁，成日話要創新，要創新就要去學人哋嘅新嘢。」採訪：方騫平 攝影：梁志明

　　Ben Sir最近拍緊TVB外判劇《凶宅清潔師》，雖然身在TVB但仍然夠膽出po講ViuTV，更開到口鍾意姜濤及「折骨Ben」，問他可擔心被TVB「滅聲」，他即說：「我同佢哋行得唔埋，連佢哋真人都未見過！只不過佢哋係巨星，唱歌跳舞好，我係粉絲，我呢啲小Ben Ben level要向佢哋學習，對我嚟講佢哋係前輩，有幾多嘢就學幾多。」



接納批評先有進步

　　聽張國榮及羅文嘅歌長大的Ben Sir肯定姜濤及MIRROR的地位，「我哋好睇實際數字，佢哋嘅view數真係高，而且演唱會又咁勁。最感動嘅位係，可以出到大家都熱討嘅巨星，成個演藝界應該思考呢個嚴肅嘅課題。」對於ViuTV節目《ERROR自肥企画》爆紅，但被資深傳媒人查小欣喺專欄狠批「糖衣包裹着大玩低俗、不雅的內容」，並質疑作為免費電視台的社會責任。Ben Sir對此又有話說：「咁夠有啲人攻擊Ben Sir出粗口書係教壞細路啦！冇嘢嘅，講到第3日就冇嘢講啦！批評一定會有，始終每個人價值觀唔同！想娛樂圈興旺啲要多啲包容呢啲娛樂文化，點樣去蕪存菁，成日話要創新，要創新就要去學人哋嘅新嘢。我係撐呢班年輕人，希望我撐佢哋之餘，佢哋都撐返我啦！互相撐，娛樂圈先會有進步。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd