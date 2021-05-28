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坤哥玩拳賽：最怕打死同事

2021-05-28 列印
■姜麗文笑言「好愛」吳業坤。
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　　吳業坤和姜麗文昨日齊錄影新節目《演鬥聽》，兩人要在節目中玩對決遊戲，姜麗文坦言最初不鍾意坤哥，現時就「好愛」他，結婚都要坤哥做「伴娘」。至於在節目中是否幾位嘉賓即興填詞罵衰坤哥？姜麗文笑言知道有這個環節感到心痛，坤哥則說難得有純友情呢！坤哥透露已參加無線舉辦的運動會拳擊項目，曾學過空手道的他笑言「最怕打死同事」，又戲言打爆謝東閔的眼！



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