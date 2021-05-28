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Ariana婚照吸逾半億個Like

2021-05-28 列印
■Ariana和Dalton在本月15日完婚。網上圖片
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　　美國天后、現年27歲的Ariana Grande日前在加州豪宅，與未婚夫、地產經紀Dalton Gomez拉埋天窗。Ariana前晚在IG連發三輯婚照，當中有夫妻恩愛咀嘴相，並留言透露是在本月15日完婚。大批Fans留言祝賀，三輯相至昨晚已獲逾5200萬個Like！但是，Ariana的個人IG有2.3億位追蹤者。



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