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馬浚偉林淑敏哀別李明蔚

2021-05-28 列印
■馬浚偉在安息禮拜上獻唱。
■李明蔚享年31歲。
■林淑敏難忘李明蔚勇抗病魔。
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　　勇戰癌魔9年的李明蔚於本月4日不敵病魔離世，家人昨日為她舉行安息禮拜，馬浚偉、林淑敏、麥貝夷等均有出席哀送最後一程。

　　視明蔚為妹妹的馬浚偉，於安息禮拜獻唱詩歌及獻唱明蔚的歌曲《交換愛情》。林淑敏透露，她和明蔚是病友，難忘對方抗病期間表現勇敢、堅毅又正面。



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