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甩拖後心情不俗往修甲 肥仔否認分手涉第三者

2021-05-28 列印
■肥仔與阿芬結束八年情，令粉絲可惜。
■肥仔前晚上載修腳甲相，心情不俗。
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　　組合ERROR的隊長肥仔（梁業）近日和拍拖八年的圈外女友陳燕芬分手，陳燕芬在社交網宣佈分手消息表示兩人因了解而分開，也算是在感情路上最好的結果。被爆分手後，肥仔前晚在網上上載一張修腳甲的照片，心情似未受影響。

　　分手消息曝光後，有網民即重提早前七仙羽曾在節目《晚吹─今晚有酒吹》中，大爆肥仔對主持之一的練美娟有意思，七仙羽在節目中對練美娟說：「肥仔留意咗你好耐，見到你覺得你幾好，肥仔都有意思。」令練美娟被懷疑是第三者，而肥仔回覆傳媒時表示七師傅是講笑，他與女友分手絕對不涉及第三者。



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