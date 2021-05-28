同余德丞拍新劇被瘋狂淋水 劉穎鏇濕晒身 唔覺意晒34D身材

自MIRROR出現，香港娛樂圈生態唔同晒，市場趨向年輕化，TVB亦因應大氣候變陣「戒娘」。近日拍緊嘅新劇《青春不要臉》就係針對年輕人市場，用23歲有樣有Body的「上位小花」劉穎鏇（Tiffany）孭飛。日前Tiffany同31歲余德丞(Dickson)為劇集拍外景，鏡頭前兩人好Enjoy咁張開雙手喺雨中奔跑，身穿白恤衫短裙仔的Tiffany全身濕透，半透白恤衫下身形玲瓏浮凸，冇露半忽肉但感覺好Sexy，好睇。採訪：方騫平 攝影：譚壹致日前劉穎鏇和余德丞喺大埔為劇集拍外景，該場戲要用水車營造「雨中的浪漫」效果，戲內兩人拍到全身濕透，沿住條濕滑長斜路向下跑，期間仲要張開雙手，又抬起頭去感受雨點打在臉上，繼而再興奮轉圈，好自由自在咁享受雨景，係咪好有畫面?而著住白恤衫、黑色短褲配黑皮鞋、白襪仔嘅Tiffany因為拍到全身濕晒，濕到啲衫滴晒水，就算有打底，白恤衫都仍然透出34D身形嘅曲線美，着到咁都咁性感相信當事人都估唔到。余德丞拍到冇晒表情Tiffany同Dickson為咗呢場戲由朝拍到晚，辛苦到不得了，早上拍啲落雨前嘅鏡頭，但偏偏個天就咁啱落雨，兩人要邊拍邊避雨，同時間翳焗環境下蚊蟲特別多，余德丞都算細心，通知工作人員拎蚊怕水嚟護花。另外，因為要take埋手、腳、面容大特寫，兼且調教水車出水角度，兩人喺條濕滑長斜路上上落落，快跑加慢跑超過30次，完全步步驚心，臨尾時雨勢更大，兩人由頭濕到落腳，每拍完1個take，余德丞攰到冇晒表情，Tiffany後生女就冇乜嘢，仲不停笑笑口行去印乾面上水點，不過，因為要搶日光，Tiffany都有主動同導演溝通走位，大家有默契地盡快完成，所以冇乜NG。第一次拍落雨戲咁free問到Tiffany濕晒身係咪好誘惑，余德丞哈哈笑說：「佢梗係吸引啦，港姐喎！」Tiffany笑住話唔係：「係清純，唔誘惑，咁啱呢套係連戲衫，而且係劇情需要，話我哋好自由自在，唔介意濕身好enjoy件事，帶出青春活力感覺。我又唔覺得濕身透視好吸引，反而覺得幾好玩，之前拍落雨戲都冇試過咁Care free。」余德丞坦言喺條濕滑長斜路向下奔跑，拍前真係有啲驚，好彩服裝間準備嘅鞋防跣，拍起嚟安心好多。病後首次做男一，他透露有壓力，而壓力來自對自己要求，而唔係怕唔夠體力：「我想擺脫觀眾眼中孱弱嘅感覺。」醫生告知Dickson，工作冇問題，運動可照常，一年定期覆診一次。