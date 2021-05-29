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爆嚴崇天超級大頭蝦 ﻿梁嘉琪外闖﻿﻿想知出面發生咩事﻿

2021-05-29 列印
■嘉琪讚阿天是Yes man有求必應。
■嘉琪和阿天一起主持節目《關於早餐的一些事》。
■前年演出電影《你咪理，我愛你》的嘉琪坦言恨拍戲。
■唔食早餐的阿天連茶記「沙嗲牛」都驚歎，嘉琪即笑好天真！
■嘉琪為自家網上服裝店做「生招牌」。
■阿天近日亦跟黎紀君主持另一飲食節目《夠鐘食晏》。
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　　效力無線13年的梁嘉琪去年4月宣佈離巢，一年來主力經營網上服裝生意，直至早前夥嚴崇天（阿天）為香港開電視新節目《關於早餐的一些事》擔任主持。相隔多年再回娘家，她稱撞返舊同事感覺很Sweet，與年輕製作班底合作好新奇，「以前喺好保護嘅環境，所以想見吓外面係點，我都好恨再拍戲。」並謂期待跟任何平台合作。撰文：黎寶倫 攝影：譚壹致 服裝：K times 2（梁嘉琪）

化妝：Soie Ip（梁嘉琪） 場地：Mini hotel Causeway Bay



髮型：Terrence [email protected]（梁嘉琪）、Yashi [email protected] salon（嚴崇天）

　　首與嚴崇天合作，以為有「暖男」照顧，怎料梁嘉琪大爆對方是超級大頭蝦，拍攝時經常漏咪、電話和大袋衫。問是否見到靚女失魂？阿天即賣口乖：「一來啦。（嘉琪：唔係我惡得滯嚇親你咩？）完全唔惡喎，比我想像中唔同，因總會有啲人擺少少款，但以師姐咁嘅地位，對我係非常好，勁Nice。」默契十足的他們盼再合作拍旅遊節目。

　　談到回復自由身，嘉琪謙稱作為「小薯」只能等待機會，但絕對期待跟各大平台合作，「離開都係想同唔同單位合作，好似呢個製作班底好後生，但就係我想要嘅，因為我好想知出面發生咩事、真正運作係點。（外闖冇驚過？）冇，無論好咗定差咗都係一個新改變。」對於傳獲王祖藍召回無線，她直言對任何機會抱開放態度，但會選擇想做的題材，「而家做嘅都係好文化嘅嘢，可能以前人哋覺得我好是非精，但我真係唔係。（舊公司節目遭批評。）作為同行，演員好努力喺裏面生存緊，希望大家支持。」畢業於香港演藝學院的她，直言好恨再拍劇，近期也多留意舞台劇，希望不久將來能參與。

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