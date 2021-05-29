化妝：Soie Ip（梁嘉琪） 場地：Mini hotel Causeway Bay
髮型：Terrence [email protected]（梁嘉琪）、Yashi [email protected] salon（嚴崇天）
首與嚴崇天合作，以為有「暖男」照顧，怎料梁嘉琪大爆對方是超級大頭蝦，拍攝時經常漏咪、電話和大袋衫。問是否見到靚女失魂？阿天即賣口乖：「一來啦。（嘉琪：唔係我惡得滯嚇親你咩？）完全唔惡喎，比我想像中唔同，因總會有啲人擺少少款，但以師姐咁嘅地位，對我係非常好，勁Nice。」默契十足的他們盼再合作拍旅遊節目。
談到回復自由身，嘉琪謙稱作為「小薯」只能等待機會，但絕對期待跟各大平台合作，「離開都係想同唔同單位合作，好似呢個製作班底好後生，但就係我想要嘅，因為我好想知出面發生咩事、真正運作係點。（外闖冇驚過？）冇，無論好咗定差咗都係一個新改變。」對於傳獲王祖藍召回無線，她直言對任何機會抱開放態度，但會選擇想做的題材，「而家做嘅都係好文化嘅嘢，可能以前人哋覺得我好是非精，但我真係唔係。（舊公司節目遭批評。）作為同行，演員好努力喺裏面生存緊，希望大家支持。」畢業於香港演藝學院的她，直言好恨再拍劇，近期也多留意舞台劇，希望不久將來能參與。