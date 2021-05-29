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長澤正美被指鬧走經理人

2021-05-29 列印
■長澤久未推出寫真集。
■長澤出道初期走清純路線。
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　　下周四踏入34歲的長澤正美，日前宣佈將於8月5日，推出由三位攝影師操刀拍攝新寫真集紀念出道20周年。公認是靚女的長澤，近日就被傳言指「難服侍」，與她合作多年的經理人在18年辭職，多位接任者都做不長，有指均是被臭脾氣的長澤鬧走！其中一人去年要求醫，並以心理醫生報告更寫上「與長澤正美一起工作致身體狀況異常」而要求調職！圖：資料及網上圖片



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