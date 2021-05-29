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Kim否認狂歡搞到染疫

2021-05-29 列印
■Kim強調染疫期間要準備考試。
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　　40歲美國名媛Kim Kardashian前日在真人騷預告片中，自爆全家曾感染新冠肺炎！她透露兒子Saint確診是因學校有人染疫，她和其他子女相繼中招後和劇組人員都要隔離，故該節目要停拍兩星期！Kim指當時她發燒、胸痛、嚴重頭痛和非常疲倦，有傳Kim去年因不顧疫情，舉家到大溪地慶生狂歡期間染疫，她在網上否認有關指控。



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