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曾在內地參與同類節目 祖藍炮製《死因有可疑》

2021-05-29 列印
■王祖藍稱就任未滿兩個月，有幾多事要處理和了解。
■王祖藍聯同方力申和周柏豪等錄影《死因有可疑》。
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　　TVB首席創意官王祖藍昨日錄影新節目《死因有可疑》時表示，亞太區最近掀起偵探節目潮，他在內地曾製作過同類型節目，亦可讓年輕幕後人員有機會發揮。

　　問到對收視及口碑的信心？王祖藍說：「呢一年同副總經理（曾志偉）有共識，希望畀我哋空間，同時畀幕後團隊試多啲嘢。收視會顧及，但唔係最重要。最緊要今次節目係兩個後生仔完全做晒，畀多啲新一代自己創作，下半年亦好多同類節目。」並指《好聲好戲》口碑不錯。

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