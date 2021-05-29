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姜濤林家謙下周開騷 撲Chill Club飛考創意

2021-05-29 列印
■早前身體不適的姜濤將與歌迷見面。
■歌迷亦甚期待林家謙和Serrini的演出。
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　　ViuTV音樂節目《Chill Club》官方社交網昨宣佈，將於6月5日（下周六）在旺角麥花臣場館，為《Chill Club推介榜年度推介》男、女歌手三甲得主：林家謙、姜濤、陳卓賢（Ian）、林二汶、Serrini和李幸倪舉行《A New Stage》演唱會。

　　該演唱會只招待100位現場觀眾，希望得到門票者就要發揮創意，在大會提供的網址，回答「你最想呢六個單位一齊玩邊首歌？點解？」，獲選中就能獲得兩張門票，而參與者的建議亦有機會獲採用成為當晚的演出環節！圖：資料圖片

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