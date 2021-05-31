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榮升嫲嫲預派300份薑醋 薛家燕唱《皆大歡喜》o氹孫仔

2021-05-31 列印
■家燕姐抱着孫仔一臉幸福。
■石耀庭坦言未想老婆再生。
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　　薛家燕榮升嫲嫲，昨日她與兒子石耀庭在醫院見傳媒，她透露新抱陳素怡（Zoe）於本月26日開刀產子，BB重七磅半，英文名叫Julian，樣子似爸爸，頭髮很多，酒窩則似自己。家燕姐說：「新抱入院前一晚，自己都睡不好，現在母子平安安樂晒。」

　　家燕姐冧爆指孫仔識o氹嫲嫲，皆因她一抱便不喊，又自爆唱《皆大歡喜》主題曲給孫仔聽，BB即勁開心兼瞪大眼望實她，但她笑言不能搶餵奶，皆因新抱會餵人奶，故安排了陪月煲湯水給她調理，她說：「我冇家傳之寶，所以之前送了BB牀及日用品做禮物，而家燕媽媽品牌會出薑醋，粗略估計都要送近300份薑醋給親友。」



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