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任Eco Drive「無膠日」大使　城城莫文蔚分享減塑心得

2021-05-31 列印
■城城透露平時會用重用咖啡杯買咖啡。
■莫文蔚會由演唱會開始減塑。
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　　郭富城與莫文蔚（Karen）獲非牟利團體Eco Drive邀請，成為今年「無膠日」星級大使，分享「減塑」小貼士，城城說︰「平時我會用可重用咖啡杯，給助手去買咖啡！早上有時想吃些特別的麵包，我都叫工人姐姐帶環保餐盒去買，這樣又可以減少用一個塑膠袋。其實平時在日常生活中着手，減塑其實沒有太大困難。」

　　Karen則說︰「平日會自備餐具、水樽，市面上有很多折疊式的環保餐具及水樽，方便攜帶。稍後的演唱會也不會向觀眾發放氣球棒，紀念品亦不會採用塑膠袋來包裝。」



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