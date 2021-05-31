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譚耀文讚Anson Lo心態正面　193客串造型似「陳冠希司機」

2021-05-31 列印
■譚耀文上載合照，大讚Anson Lo。
■193呢個Look冇得輸。
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　　MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）最近忙拍電影《假冒女團》，向來人緣好的他，與劇組相處融洽，譚耀文在社交網上載合照說：「Anson心態好正面，工作態度又好，我哋合作愉快！see you bro！」 Anson Lo亦回覆說：「多謝譚哥！好開心今次可以跟你學到好多嘢！感恩感激！」而監製上載與一眾演員慶祝生日的合照，Anson Lo、李炘頤（Alina）及蘇皓兒等穿上曼聯波衫到賀，估計監製是忠實「曼迷」！

　　此外，有份客串的「人氣王」ERROR成員郭嘉駿（193）前日已煞科，身為時尚達人的他，以白背心襯短褲Look開工，更向經理人聲稱是「陳冠希司機look」，認真搞笑！



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