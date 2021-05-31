﻿子女全員送最後一程 賭王何鴻燊下葬昭遠墳場 長眠父墓旁

一代賭王何鴻燊去年5月26日離世，靈柩一直暫存在東華義莊。昨日，賭王靈柩終在四名兒子猷龍、猷啟、猷亨及猷君護送下，奉移到昭遠墳場的家族墓園安葬，長眠於其父何世光的墓地旁。賭王何鴻燊於去年5月26日離世，享年98歲。去年7月10日完成大殮儀式後，靈柩於一周後送到東華義莊暫存，有指是要待風水大師蔡伯勵後人擇好吉日後，才奉移至摩星嶺昭遠墳場的家族墓園安葬。昨日，賭王的靈柩終由東華義莊奉移至何家家族墓園，四房兒子猷亨及猷君於早上10時到達義莊，三房兒子猷啟及二房兒子猷龍隨後到達。半小時後，賭王靈柩由過百名保安護送下抬出義莊，四名兒子猷龍、猷啟、猷亨及猷君緊隨；負責捧着賭王遺照的猷龍坐在靈車前排，三位弟弟則坐在後排，神情肅穆。超鳳稱「樣樣順利」另一邊廂，二房女兒超瓊與超鳳於10時左右到墳場打點，四太梁安琪則於半小時後抵埗；二太藍瓊纓其後亦坐着輪椅現身；三太陳婉珍、超雲、超蓮、超儀與丈夫陳子聰、超盈與丈夫辛奇隆等在儀式前陸續到達。而大房女兒超雄及超賢早前曾因遺產問題對簿公堂，昨日兩姊妹亦有同場。運送賭王靈柩的靈車於10時45分抵達墳場，隨即進行落葬儀式，雖然儀式初期一度下起微雨，但不久已放晴，一代賭王亦正式長眠於其父何世光的墓地旁邊。完成儀式後，各房成員於近12時收取纓紅利是後陸續離開，負責打點細節的超鳳向傳媒說：「大家有心！樣樣順利！」盛傳已婚的超蓮，昨日所見身形依然纖幼，但男友竇驍則沒有現身；而猷君的超模太太奚夢瑤正值陀第二胎，是日亦告缺席。賭王靈柩重達數百磅此外，猷啟前妻齊嬌昨日在社交網站上載蓮花燈伴賭王的照片，並留言說：「齊嬌攜女何煦齡，何煦鑫，為尊敬的爺爺點上長明燈。」相當有心！其實齊嬌與猷啟在賭王離世時已傳婚變，但喪禮過後才正式公佈，齊嬌其後更帶同兩名女兒回上海生活，閒時也有更新生活照。另外，據知賭王的靈柩由楠木所造，遠較一般棺木重，重達數百磅，價值約800萬港元，難怪要八名仵工才抬得起。