﻿TWINS入紙明年5月開紅館騷 阿嬌阿Sa「宣誓」永不分開

蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）前晚舉行《TIME live 超現場 TWINS 20 愛你周年慶生會》網上直播，並公佈已入紙申請明年5月的紅館檔期舉辦20周年演唱會。其間二人又分享20年來的難忘點滴及相處心得，阿嬌形容與阿Sa已變成夫妻感情，阿Sa就表示二人的相處模式很隨意、不會刻意哄對方、處於很舒服的狀態，即使約阿嬌被「放飛機」也沒所謂，因那是其性格，無意要改變對方，而阿嬌亦大讚阿Sa很好。搞笑是遊戲環節，兩人相視對望、手拉手講心願時，都忍不住笑及扮咀對方，笑言是情不自禁。阿Sa祝福阿嬌說：「我希望你永遠幸福、開心、自由自在！」阿嬌即回應謂：「彼此、彼此。」其後二人穿上白色連身裙唱《下一站天后》後，猶如結婚一樣宣讀誓詞指：「無論任何環境也不可把我們分開，到60歲也要一齊做側手翻！」