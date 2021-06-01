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簽約邵氏惹負評 關嘉敏坦言唔開心

2021-06-01 列印
■Carman（左）與Odi出席活動。
■艾妮自爆曾遇賤男。
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　　女子組合Bingo成員關嘉敏（Carman）和陳康琪（Odi）昨出席《音樂永續．紀錄篇》首播會，曾參加ViuTV《全民造星3》的Carman簽約邵氏被指倒戈，她指尊重經理人公司決定，想她在演員方面發展，而且ViuTV亦沒找她簽約。被網民負評，她坦言不開心，但並非自己能話事。談到參與無線真人騷拳擊節目，Carman稱有每日練拳，首次被打面想哭，問可會擔心被指抄襲ViuTV《G-1格鬥會》，她坦言做任何事也會被人怪責，只會做好自己。

　　此外，英皇歌手艾妮稍後會推出新歌，風格會是虐心情歌，更大爆自己有失戀多次的經驗，每次也被分手，賤男亦遇過一、兩個，試過被男仔一腳踏幾船。



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