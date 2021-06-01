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周國賢任嘉賓歌迷high爆 KOLOR尾場騷除衫晒肌

2021-06-01 列印
■周國賢（右）擔任嘉賓，與Sammy合唱。
■KOLOR唱到興起除衫騷肌，令粉絲尖叫。
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　　被網民稱為「屬於香港人樂隊」的KOLOR原定去年開騷，紀念創立15周年，但因疫情延期至今年，KOLOR一連三場於九展Star Hall舉行的《KOLOR IS LIVE》前晚圓滿結束。

　　演唱會首場演出請來JB助陣，第二晚嘉賓則有RubberBand，而前晚尾場邀來周國賢的樂隊Zarahn擔任嘉賓，全場觀眾high爆企起身尖叫，來捧場的Joey Tang被現場氣氛感染，即興上台獻唱，連樂隊ToNick也臨時上台一齊玩，尾場觀眾可謂盡享福利。KOLOR更玩到除衫拋落台，四子齊騷肌。前晚捧場的藝人還有蔡一傑、蔡一智、陳健安等。



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