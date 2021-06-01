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姊妹團胸襲新娘 ﻿林泳淘﻿﻿嫁初戀男友﻿

2021-06-01 列印
■林泳淘和老公已拍拖14年。
■林泳淘任玩唔嬲。
■林泳淘喜獲摯友祝福。
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　　現年31歲的林泳淘昨日在社交網報喜，宣佈已下嫁初戀男友林卓立，並分享婚照晒恩愛！

　　曾擔任《東張西望》主持的林泳淘，昨日晒甜蜜婚照宣佈已為人妻，下嫁拍拖14年的初戀男友林卓立。泳淘透露，去年和男友先後撞車，還神時被指他們八字好夾是「天作之合」，當被問到有否諗住結婚？男友好爽快咁話「有呀」！泳淘續稱，「不變嘅係，我哋應該會繼續相愛相殺，直到海枯石爛」！



　　泳淘其後貼出好姊妹向她送上祝福的相片，身材出眾的她，大方地讓好姊妹連環「胸襲」！她亦留言道，「我覺得我真係一個好幸福嘅人呀，因為我可以擁有你哋嘅愛」！

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